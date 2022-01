Peacemaker | John Cena scatenato nel trailer red band

(Di lunedì 3 gennaio 2022)ruba la snelreddella serie, firmata da James Gunn, in arrivo su HBO Max il 13 gennaio. Il 13 gennaio la serie, firmata da James Gunn, irromperà su Hbo Max. Nel frattempo, lo streamer ha diffuso un nuovoreddella serie interpretata danei panni dell'omonimo antieroe dei fumetti. Dopo aver interpretato per la prima volta il ruolo del supereroe nazionalista disposto a uccidere tutte le persone necessarie per promuovere la pace in The Suicide Squad - Missione Suicida,torna nei panni del personaggio per la serie di otto episodi che si concentra sue sul suo ...

Advertising

filmpost_it : Peacemaker: l’esilarante trailer della serie di James Gunn con John Cena Scopri di più: - badtasteit : #Peacemaker: John Cena scatenato nel trailer VM della serie di James Gunn! - JustNerd_IT : #Peacemaker: una nuova missione per John Cena nella nuova clip dalla serie #DC - Leggi l'articolo completo su:… - GianlucaOdinson : Peacemaker: il team di John Cena nella nuova anteprima della serie HBO Max - GianlucaOdinson : John Cena anticipa Peacemaker: 'Ci sarà una complicata relazione con suo padre' -

Ultime Notizie dalla rete : Peacemaker John

: primo sguardo al nuovo team diCena in una foto della serie HBO Max "Solo perché sei bello non significa che non sei un pezzo di merda" , dice Harcourt anel trailer. "...Eccovi il il secondo trailer ufficiale di: A proposito di, interpretato daCena, venne creato nel 1966 da Joe Gill e Pat Boyette per Charlton Comics, per poi ...John Cena ruba la scena nel trailer red band della serie Peacemaker, firmata da James Gunn, in arrivo su HBO Max il 13 gennaio. Il 13 gennaio la serie Peacemaker, firmata da James Gunn, irromperà su H ...Il DC Extended Universe, ossia il franchise multimediale relativo ai supereroi targati DC Comics, si sta per espandere ai serial televisi con Peacemaker. Questa serie è uno spinoff di The Suicide Squa ...