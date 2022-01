Paolo Calissano | Barbara D’Urso lo ricorda ed esplode la polemica

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono ore difficili per i cari e i sostenitori fedeli di, che in questi giorni di festività natalizie è venuto a mancare nella Capitale. L’attore èto soprattutto per diversi ruoli intrapresi in fiction di successo, tra cui quello che lo ha visto collaborare con. Quest’ultima, non a caso, ora loin un nuovo intervento pubblico, a margine del quale però piovono diverse contestazioni, anche piuttosto aspre sul conto della conduttrice tv. Morte, il punto sulle indagini: si indaga per omicidio colposo Emergono nuovi dettagli sulla morte dell'attore grazie all'ispezione e al ritrovamento del corpo ...