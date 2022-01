Nuovo BTP Futura nel 2022 | quante emissioni? Previsioni

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Ci saranno nuovedi BTPnel? In caso affermativo,saranno? Una o anche più di una? E le caratteristiche dei titoli in asta saranno le medesime di quelli collocati negli scorsi anni oppure saranno differenti? A tutte queste domande ha risposto il MEF nella consueta presentazione del programma di emissione di titoli di stato per il. Questo articolo ha proprio lo scopo di riassumere le indicazioni fornite dal MEF sull’argomento. Fino a pochi mesi fa non ci sarebbero stati dubbi sull’emissione di nuovi BTPanche nel. Il collocamento dell’ultimo titolo indicizzato alla crescita del Pil, il BTP2033, non ha beneficiato di grande appeal e proprio per questa ragione sono sorti i primi dubbi su quelle ...

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 03 gen - Partenza del nuovo anno in rialzo per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato europei. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco ha aperto a 141 punti base dai 137 della vigilia. Le notizie sono proprio negative e il mese di gennaio risulterà decisivo per i titoli di Stato in euro, a cominciare dai Btp: le tensioni politiche per l'elezione del Presidente della Repubblica, le n ...