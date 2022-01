Napoli | Insigne verso l’addio | c’è stato un confronto con Spalletti

Advertising

Gazzetta_it : Napoli, addio Insigne. Chiude col Toronto: pronti cinque anni di contratto - Agenzia_Ansa : Insigne vicino al Toronto con l'offerta da 11,5 milioni. il presidente del club canadese Bill Manning sarebbe pront… - Corriere : Insigne verso l’addio al Napoli: in settimana incontro con i dirigenti del Toronto. Pronti 15 milioni - CalcioPillole : Il #Napoli non rilancerà per #Insigne: a breve la firma col #Toronto - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Insigne vicino al Toronto con l'offerta da 11,5 milioni. il presidente del club canadese Bill Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Insigne

Corriere dello Sport

Chi lasciaperde qualcosa che non ritroverà mai più in nessun angolo del mondo. Sul palco non ho ancora fatto salire, ma chissà che non salga prima su un aereo...'. 'Non servono ...Anno nuovo, vita nuovissima per Lorenzo. Non ha intenzione di aspettare il capitano del, la decisione è stata presa. Firmerà per il Toronto ed andrà a giocare in Mls. Lorenzo ha già avvisato anche Spalletti, garantendogli la ...Con la trattativa per portare Andrea Belotti tra i ghiacci del Canada - patria del bilinguismo anglo-francese e del technical death metal - che, come riportato da Forbes, ...Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si parla dell'addio in estate del capitano e del chiarimento avuto col tecnico ...