Napoli: Concerto dell'Epifania il 6 gennaio in seconda serata su Rai 1 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Napoli, 3 gen. (Labitalia) - La 27.ma edizione del Concerto dell'Epifania, che ritorna al Teatro Mediterraneo di Napoli con la presenza dal pubblico, sarà trasmessa su Rai 1, giovedì 6 gennaio, alle ore 23:35 e sarà condotta da un volto noto della televisione come Arianna Ciampoli. Saranno educazione, lavoro e dialogo tra le generazioni i temi scelti per il tradizionale appuntamento culturale e musicale, a cui dal 1996 ad oggi hanno partecipato oltre 300 interpreti di generi musicali diversi, provenienti da varie parti del mondo. In un momento storico così delicato, il gruppo di artisti di questa 27.ma edizione farà partire da Napoli un messaggio di pace e solidarietà che raggiunga tutti i popoli nel nome dell'arte e ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022), 3 gen. (Labitalia) - La 27.ma edizione del, che ritorna al Teatro Mediterraneo dicon la presenza dal pubblico, sarà trasmessa su Rai 1, giovedì 6, alle ore 23:35 e sarà condotta da un volto notoa televisione come Arianna Ciampoli. Saranno educazione, lavoro e dialogo tra le generazioni i temi scelti per il tradizionale appuntamento culturale e musicale, a cui dal 1996 ad oggi hanno partecipato oltre 300 interpreti di generi musicali diversi, provenienti da varie parti del mondo. In un momento storico così delicato, il gruppo di artisti di questa 27.ma edizione farà partire daun messaggio di pace e solidarietà che raggiunga tutti i popoli nel nome'arte e ...

