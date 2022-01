Le parole di Ambra e Francesco Renga per i 18 anni di Jolanda (Di lunedì 3 gennaio 2022) Arrivano sui social , la primogenita che ha festeggiato la maggiore età nella giornata di ieri. Mentre Francesco Renga ha condiviso un ricordo in un bellissimo scatto ormai datato, Ambra ha pubblicato una nuova esperienza da togliere il fiato, che ha realizzato con sa figlia proprio per i suoi 18 anni. “Eccoci qua… è arrivato il giorno. Oggi la mia principessa, il mio amore più grande @JolandaRenga compie 18 anni! 18 anni serviti a farti diventare la splendida donna che sei. In fondo lo sei stata fin da subito… il tuo sguardo sono stati i miei occhi sul mondo… e su di me”, le parole di papà Francesco Renga sui social per il compleanno di Jolanda. A corredo del post una ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Arrivano sui social , la primogenita che ha festeggiato la maggiore età nella giornata di ieri. Mentreha condiviso un ricordo in un bellissimo scatto ormai datato,ha pubblicato una nuova esperienza da togliere il fiato, che ha realizzato con sa figlia proprio per i suoi 18. “Eccoci qua… è arrivato il giorno. Oggi la mia principessa, il mio amore più grande @compie 18! 18serviti a farti diventare la splendida donna che sei. In fondo lo sei stata fin da subito… il tuo sguardo sono stati i miei occhi sul mondo… e su di me”, ledi papàsui social per il compleanno di. A corredo del post una ...

Advertising

osssitocina : appena colto la cit di marra ad ambra angiolini non ho parole - bruna_ambra : @EmmaMar_ @me_darkmode Se chiedi dove evidentemente non segui il live ?? con Miriana ci parla, con Manila in una set… - InesGiochi : @fere_claudia @bruna_ambra Sono davvero amareggiata al massimo...non ho parole - InesGiochi : @bruna_ambra Assurdo guarda...non ho parole, brava e grazie della tua sensibilità Lulù - Jesus66253584 : @IlContiAndrea Non si stava nè meglio nè peggio, adesso le porcate le fanno in silenzio e non ci sentiamo costantem… -