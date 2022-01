IL CANTANTE MASCHERATO: ARISA E MORGAN IN GIURIA DA MILLY CARLUCCI? PIÙ NO CHE SÌ (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il CANTANTE MASCHERATO sta per tornare su Rai1. Fervono i preparativi per lo show dove 12 vip mascherati si sfideranno a suon di canzoni e duetti che torneranno dopo la felice intuizione di MILLY CARLUCCI di introdurli l’anno scorso in finale. Manca poco allo svelamento delle meravigliose maschere, pronte a stupire grandi e piccoli. In GIURIA arriveranno davvero ARISA e MORGAN? Si rincorrono i rumors che vedrebbero la vincitrice di Ballando con le Stelle e il finalista del dance show della CARLUCCI sedersi nella GIURIA del CANTANTE MASCHERATO al posto degli uscenti Patty Pravo e Costantino della Gherardesca. ARISA e MORGAN sarebbero secondo molte fonti, partendo da ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilsta per tornare su Rai1. Fervono i preparativi per lo show dove 12 vip mascherati si sfideranno a suon di canzoni e duetti che torneranno dopo la felice intuizione didi introdurli l’anno scorso in finale. Manca poco allo svelamento delle meravigliose maschere, pronte a stupire grandi e piccoli. Inarriveranno davvero? Si rincorrono i rumors che vedrebbero la vincitrice di Ballando con le Stelle e il finalista del dance show dellasedersi nelladelal posto degli uscenti Patty Pravo e Costantino della Gherardesca.sarebbero secondo molte fonti, partendo da ...

