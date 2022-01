Il bambino di due anni morto dopo esser stato gettato in mare a Torre del Greco (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un bambino di soli due anni è morto domenica sera a Torre del Greco (in provincia di Napoli). Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe annegato dopo esser stato gettato in mare. Con lui ci sarebbe stata la madre che avrebbe anche tentato – come raccontato da alcuni testimoni oculari presenti nella zona intorno alle 22.30 di ieri, il suicidio prima di essere fermata. Inutili i soccorsi per il piccolo che è morto qualche istante dopo. Gli investigatori stanno effettuando tutti i rilievi del caso e hanno interrogato la donna per tutta la notte. Si cercano testimoni per avere un quadro più delineato di questa tragedia. Torre del ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Undi soli duedomenica sera adel(in provincia di Napoli). Il piccolo, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe annegatoin. Con lui ci sarebbe stata la madre che avrebbe anche tentato – come raccontato da alcuni testimoni oculari presenti nella zona intorno alle 22.30 di ieri, il suicidio prima die fermata. Inutili i soccorsi per il piccolo che èqualche istante. Gli investigatori stanno effettuando tutti i rilievi del caso e hanno interrogato la donna per tutta la notte. Si cercano testimoni per avere un quadro più delineato di questa tragedia.del ...

