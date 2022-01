Grande Fratello Vip: scontro tra donne. Ecco cos’è accaduto (VIDEO) (Di martedì 4 gennaio 2022) Grande Fratello Vip, durante la pubblicità tutte contro tutte da Lulù Selassié e Soleil Sorge a Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan senza freni si scagliano una contro l’altra Grande Fratello Vip, tutte contro tutte. Lulù Selassié si è scagliata contro Soleil Sorge, e inaspettatamente la situazione in Casa è generata, alla discussione animata si sono scontrate anche Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Durante la pubblicità le donne della Casa hanno affrontato un duro scontro. Poco prima in Casa è tornata nuovamente Clarissa Selassié per un confronto con Manila e Katia dopo aver sentito le ultime dichiarazioni nei confronti delle sue sorelle Lulù e Jessica. Leggi anche –> diretta Grande Fratello vip puntata di lunedi 3 ... Leggi su 361magazine (Di martedì 4 gennaio 2022)Vip, durante la pubblicità tutte contro tutte da Lulù Selassié e Soleil Sorge a Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan senza freni si scagliano una contro l’altraVip, tutte contro tutte. Lulù Selassié si è scagliata contro Soleil Sorge, e inaspettatamente la situazione in Casa è generata, alla discussione animata si sono scontrate anche Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Durante la pubblicità ledella Casa hanno affrontato un duro. Poco prima in Casa è tornata nuovamente Clarissa Selassié per un confronto con Manila e Katia dopo aver sentito le ultime dichiarazioni nei confronti delle sue sorelle Lulù e Jessica. Leggi anche –> direttavip puntata di lunedi 3 ...

