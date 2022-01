Genova, focolaio sulla nave da crociera Msc Grandiosa: 150 positivi a bordo (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono circa 150 le persone risultate positive al Covid durante il viaggio della nave da crociera Msc Grandiosa. Proveniente da Marsiglia, è attraccata dalle 8 di questa mattina al porto di Genova. Come da protocollo, i passeggeri, per lo più italiani, sono stati isolati nelle rispettive cabine, in attesa dell’Intervento di sanità marittima (Usmaf), società armatrice, Capitaneria di porto e Protezione civile regionale. È stato, poi, avviato l’iter per il rientro a domicilio dei passeggeri italiani risultati positivi, che avverrà su mezzi protetti a carico della società armatrice. Gli stranieri, invece, saranno collocati in una Rsa a Genova. Se i posti nella struttura territoriale genovese dovessero esaurirsi, i rimanenti turisti stranieri positivi verranno accolti in ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sono circa 150 le persone risultate positive al Covid durante il viaggio delladaMsc. Proveniente da Marsiglia, è attraccata dalle 8 di questa mattina al porto di. Come da protocollo, i passeggeri, per lo più italiani, sono stati isolati nelle rispettive cabine, in attesa dell’Intervento di sanità marittima (Usmaf), società armatrice, Capitaneria di porto e Protezione civile regionale. È stato, poi, avviato l’iter per il rientro a domicilio dei passeggeri italiani risultati, che avverrà su mezzi protetti a carico della società armatrice. Gli stranieri, invece, saranno collocati in una Rsa a. Se i posti nella struttura territoriale genovese dovessero esaurirsi, i rimanenti turisti stranieriverranno accolti in ...

borghi_claudio : Sti no vax che hanno impestato la nave... come? Non ce n'era mezzo? Ah... MEGA FOCOLAIO COVID SULLA NAVE DA CROCIE… - RaiNews : 150 passeggeri della nave da crociera Msc Grandiosa, arrivata stamani alle 8 in porto a Genova e proveniente da Mar… - fattoquotidiano : Covid, focolaio su una nave da crociera a Genova: 150 positivi. Isolati nelle cabine - joseadss : RT @borghi_claudio: Sti no vax che hanno impestato la nave... come? Non ce n'era mezzo? Ah... MEGA FOCOLAIO COVID SULLA NAVE DA CROCIERA M… - pierecall : RT @SkyTG24: #Covid19, nave da crociera con a bordo 150 passeggeri risultati positivi attracca a Genova -