Fedeli sì, stupidi no: la protesta che lascia la chiesa vuota per l’omelia no vax del parroco (Di lunedì 3 gennaio 2022) Più che omelia, ne è uscita fuori una omelette. Una vera e propria frittata da parte di don Tarcisio Colombo, parroco di San Vittore martire a Casorate Primo (in provincia di Pavia), che durante la messa del 31 dicembre è salito sul pulpito non per parlare di fede, del periodo Natalizio e delle celebrazioni tra la Natività di Gesù Cristo e l’Epifania. Ma ha parlato di vaccini propinando ai Fedeli la sua idea contraria all’immunizzazione anti-Covid. E molti dei partecipanti alla funzione religiosa hanno deciso di alzarsi e abbandonare la chiesa. Don Tarcisio Colombo, il parroco che fa l’omelia no vax (e i Fedeli se ne vanno) Un’omelia no vax, contro tutte le prescrizioni della diocesi meneghina – di cui fa parte anche la parrocchia di San Vittore martire a Casorate Primo – e l’intera ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Più che omelia, ne è uscita fuori una omelette. Una vera e propria frittata da parte di don Tarcisio Colombo,di San Vittore martire a Casorate Primo (in provincia di Pavia), che durante la messa del 31 dicembre è salito sul pulpito non per parlare di fede, del periodo Natalizio e delle celebrazioni tra la Natività di Gesù Cristo e l’Epifania. Ma ha parlato di vaccini propinando aila sua idea contraria all’immunizzazione anti-Covid. E molti dei partecipanti alla funzione religiosa hanno deciso di alzarsi e abbandonare la. Don Tarcisio Colombo, ilche fano vax (e ise ne vanno) Un’omelia no vax, contro tutte le prescrizioni della diocesi meneghina – di cui fa parte anche la parrocchia di San Vittore martire a Casorate Primo – e l’intera ...

