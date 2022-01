Fabrizio Corona dietro i palchi del GF Vip? Il dettaglio saltato fuori (Di lunedì 3 gennaio 2022) Fabrizio Corona ancora una volta ha pubblicamente fatto notare: di cosa è accusato l'ex paparazzo, protetto di Lele Mora? Fabrizio Corona, famoso ex paparazzo e imprenditore catanese, non smette mai di parlare. Nonostante gli siano stati confermati pochi giorni fa gli arresti domiciliari per lui, accusato di evasione fiscale e frode fiscale, gli incarichi affidatigli nelle ultime ore hanno una matrice molto più leggera, chiave del gossip. dietro le varie dinamiche apparse nel reality show "GF Vip" si crede infatti che ci sia la mente machiavellica di Fabrizio. In effetti, si dice che sia un agente del calibro di Soleil Sorge, Alex Belli e sua moglie Delia Duran. Anche Sophie Codegoni sembra coinvolta in un ex paparazzo per motivi professionali. "Grande Fratello", ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 3 gennaio 2022)ancora una volta ha pubblicamente fatto notare: di cosa è accusato l'ex paparazzo, protetto di Lele Mora?, famoso ex paparazzo e imprenditore catanese, non smette mai di parlare. Nonostante gli siano stati confermati pochi giorni fa gli arresti domiciliari per lui, accusato di evasione fiscale e frode fiscale, gli incarichi affidatigli nelle ultime ore hanno una matrice molto più leggera, chiave del gossip.le varie dinamiche apparse nel reality show "GF" si crede infatti che ci sia la mente machiavellica di. In effetti, si dice che sia un agente del calibro di Soleil Sorge, Alex Belli e sua moglie Delia Duran. Anche Sophie Codegoni sembra coinvolta in un ex paparazzo per motivi professionali. "Grande Fratello", ...

