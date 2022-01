Epifania a Giugliano | annullato l’evento in piazza promosso dal comune

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 3 gennaio 2022). La situazione dei contagi covid sta limitando la realizzazione di molti eventi previsti per le festività di questi giorni. È statoinfattiprevisto per il 5 gennaio inAnnunziata aorganizzato in occasione dell’. La manifestazione era nel calendario di eventi promossi dall’amministrazione comunale. COMUNICATO STAMPA L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.