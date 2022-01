Ecco la mascherina che cambia colore quando non filtra più bene (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Sarà presentato il 18 febbraio 2022, all'Expo di Dubai, il microchip in grado di far cambiare colore alla mascherina protettiva quando perde la sua efficacia. L'invenzione è di un giovane 19enne di Camerata Picena, nell'Anconetano, iscritto al primo anno d'ingegneria elettronica al Politecnico di Torino. Viorel Ionut Bohotici l'ha già brevettata: l'aveva progettata oltre un anno fa e, prima di diplomarsi all'istituto d'istruzione superiore 'Galilei' di Jesi, aveva realizzato un prototipo. L'idea l'ha avuta dopo aver letto che il 72% di un campione di utilizzatori di mascherine utilizzava il dispositivo così a lungo che diventava inefficace per fare da barriera al virus. "Con l'obbligo di utilizzare le mascherine ovunque ora il sensore diventerebbe essenziale - ha spiegato lo studente -: se il dispositivo ... Leggi su agi (Di lunedì 3 gennaio 2022) AGI - Sarà presentato il 18 febbraio 2022, all'Expo di Dubai, il microchip in grado di farreallaprotettivaperde la sua efficacia. L'invenzione è di un giovane 19enne di Camerata Picena, nell'Anconetano, iscritto al primo anno d'ingegneria elettronica al Politecnico di Torino. Viorel Ionut Bohotici l'ha già brevettata: l'aveva progettata oltre un anno fa e, prima di diplomarsi all'istituto d'istruzione superiore 'Galilei' di Jesi, aveva realizzato un prototipo. L'idea l'ha avuta dopo aver letto che il 72% di un campione di utilizzatori di mascherine utilizzava il dispositivo così a lungo che diventava inefficace per fare da barriera al virus. "Con l'obbligo di utilizzare le mascherine ovunque ora il sensore diventerebbe essenziale - ha spiegato lo studente -: se il dispositivo ...

