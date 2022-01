Debora Pelamatti, il racconto di un amore violento e “la cura” di Max Pezzali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una relazione tossica con un uomo che la picchiava e la tradiva. La storia vissuta da Debora Pelamatti – prima di scoprire l’amore per Max Pezzali con cui oggi è sposata – è quella di una dipendenza affettiva, di un rapporto violento, che ha rischiato di distruggerle la vita e che grazie all’aiuto dell’ex cantante degli 883 è riuscita a superare, come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per il quotidiano Domani. Vi raccomandiamo... Relazione tossica: come riconoscerne una e come uscirne Non si può dire "A me non capiterà mai", perché cadere in una relazione tossica è più facile di quanto si possa pensare. L'importante è ricon... “Sono stata tradita. Picchiata. ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 3 gennaio 2022) Una relazione tossica con un uomo che la picchiava e la tradiva. La storia vissuta da– prima di scoprire l’per Maxcon cui oggi è sposata – è quella di una dipendenza affettiva, di un rapporto, che ha rischiato di distruggerle la vita e che grazie all’aiuto dell’ex cantante degli 883 è riuscita a superare, come ha dichiarato in un’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli per il quotidiano Domani. Vi raccomandiamo... Relazione tossica: come riconoscerne una e come uscirne Non si può dire "A me non capiterà mai", perché cadere in una relazione tossica è più facile di quanto si possa pensare. L'importante è ricon... “Sono stata tradita. Picchiata. ...

