Danilo Petrucci, Tappa 2 amara in Dakar 2022: la KTM si ferma (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo un ottimo tredicesimo posto all’esordio assoluto nella competizione della Dakar 2022, Danilo Petrucci è stato costretto a fermarsi nella Tappa 2 di uno dei tornei più duri ed affascinanti del mondo. Il corridore italiano, prima di iniziare questa nuova avventura, si è avvicinato a questa serie di corse con lo spettro del Covid-19 (il tampone uscito positivo poi si è rivelato fallato) e con una frattura alla caviglia destra (un infortunio durante l’allenamento nel deserto all’inizio di dicembre) che ancora oggi mina terribilmente le prestazioni del centauro. Nell’ultima sfida l’ex MotoGP è stato costretto a fermarsi nel bel mezzo dei chilometri percorsi: la sua KTM ha patito un problema meccanico. Danilo Petrucci costretto a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 3 gennaio 2022) Dopo un ottimo tredicesimo posto all’esordio assoluto nella competizione dellaè stato costretto arsi nella2 di uno dei tornei più duri ed affascinanti del mondo. Il corridore italiano, prima di iniziare questa nuova avventura, si è avvicinato a questa serie di corse con lo spettro del Covid-19 (il tampone uscito positivo poi si è rivelato fallato) e con una frattura alla caviglia destra (un infortunio durante l’allenamento nel deserto all’inizio di dicembre) che ancora oggi mina terribilmente le prestazioni del centauro. Nell’ultima sfida l’ex MotoGP è stato costretto arsi nel bel mezzo dei chilometri percorsi: la sua KTM ha patito un problema meccanico.costretto a ...

Advertising

sowmyasofia : Dakar 2022: ritiro per Danilo Petrucci - stefanodonno75 : SNL SPORT NEWS AND LAW: Dakar 2022 Danilo Petrucci k.o. nella terza tappa ... - AlessioPiana130 : Grande dispiacere per l'uscita di scena dalla tappa odierna di Danilo Petrucci a causa di un problema tecnico alla… - Fever_PitchFC : Danilo Petrucci no Dakar - dianatamantini : DAKAR - Che peccato Danilo Petrucci, KO meccanico nella 2^ tappa. 'Prima parte veloce, stavo andando bene...' Il pi… -