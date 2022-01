(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen (Adnkronos) - "Mi dispiace leggere che la collega, capogruppo del M5S in Senato, ritiene l'vaccinale una misura che 'non' e che può 'alzare la tensione sociale'. Dissento: l', e ciò che rischia di aggravare la tensione sociale è non introdurlo, perché i molti cittadini che sono stati responsabili trovano sempre più inaccettabile il fatto di doversi far carico delle scelte di pochi irresponsabili". Lo dice il senatore del Pd Dario

Advertising

TV7Benevento : Covid: Parrini (Pd), 'Castellone sbaglia, obbligo vaccini serve eccome'... - _DiscordOOC : 10 anni che c’è questo covid e non lo prendo neanche se mi pagano. il covid ha paura di me ~parrini -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Parrini

Il Dubbio

Erano presenti: il Senatore Dario, il Presidente Terza Commissione Consiglio Regionale ... Erano 24 oggi i neonati presenti in reparto (un paio nati in area- 19, da mamme lì ricoverate) ...ROMA (Public Policy) - Riconoscere un indennizzo a chi dovesse riportare lesioni o infermità a seguito del vaccino. Lo chiede un emendamento a prima firma Dario(Pd) presentato in commissione Affari costituzionali al Senato, di cui è presidente, al dl- Super green pass . Nello specifico, la ...Roma, 3 gen (Adnkronos) – “Mi dispiace leggere che la collega Castellone, capogruppo del M5S in Senato, ritiene l’obbligo vaccinale una misura che ‘non serve’ e che può ‘alzare la tensione sociale’. D ...Una cerimonia in solitaria per riconoscere i meriti di Giuliano Ghiandelli, alla guida del MotoClub Pantera, e la danzatrice sportiva Viola Bichi. Il sindaco Roberto Ciappi: “i talenti e le passioni i ...