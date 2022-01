Classifica Coppa del Mondo sci di fondo 2021-2022: Johannes Hoesflot Klaebo domina, settimo Federico Pellegrino (Di lunedì 3 gennaio 2022) Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2021-2022 1 Klaebo Johannes Hoesflot NOR 746 2 BOLSHUNOV Alexander RUS 463 3 VALNES Erik NOR 399 4 JOUVE Richard FRA 343 5 USTIUGOV Sergey RUS 315 6 TERENTEV Alexander RUS 3127 Pellegrino Federico ITA 287 8 GOLBERG Paal NOR 287 9 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 264 10 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 25919 DE FABIANI Francesco ITA 171 83 RASTELLI Maicol ITA 16 89 VENTURA Paolo ITA 11 90 GARDENER Stefano ITA 11 99 HELLWEGER Michael ITA 8 100 GRAZ Davide ITA 8 107 SALVADORI Giandomenico ITA 7 Classifica SPRINT Coppa DEL Mondo SCI DI fondo 2021-2022 1 ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022)GENERALEDELSCI DINOR 746 2 BOLSHUNOV Alexander RUS 463 3 VALNES Erik NOR 399 4 JOUVE Richard FRA 343 5 USTIUGOV Sergey RUS 315 6 TERENTEV Alexander RUS 3127ITA 287 8 GOLBERG Paal NOR 287 9 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR 264 10 YAKIMUSHKIN Ivan RUS 25919 DE FABIANI Francesco ITA 171 83 RASTELLI Maicol ITA 16 89 VENTURA Paolo ITA 11 90 GARDENER Stefano ITA 11 99 HELLWEGER Michael ITA 8 100 GRAZ Davide ITA 8 107 SALVADORI Giandomenico ITA 7SPRINTDELSCI DI1 ...

