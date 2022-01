Calendario Saldi invernali 2022: le date di inizio regione per regione (Di lunedì 3 gennaio 2022) I Saldi invernali 2022 sono cominciati e l’appuntamento è da sempre uno dei più attesi dagli italiani che aspettano i cosiddetti “ribassi” per poter fare acquisti all’insegna del risparmio. Come sappiamo, non c’è una data unica per l’inizio dei Saldi ma ogni regione può decidere in autonomia. E così può capitare che, tra una regione e l’altra, possa esserci una differenza di qualche giorno sulla data di inizio degli sconti. Ecco allora le date dei Saldi invernali 2022 in tutta Italia, per capire quando sarà possibile fare acquisti low cost e sfruttare dunque una buona occasione per risparmiare. Non ci resta che dare un occhio al ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 gennaio 2022) Isono cominciati e l’appuntamento è da sempre uno dei più attesi dagli italiani che aspettano i cosiddetti “ribassi” per poter fare acquisti all’insegna del risparmio. Come sappiamo, non c’è una data unica per l’deima ognipuò decidere in autonomia. E così può capitare che, tra unae l’altra, possa esserci una differenza di qualche giorno sulla data didegli sconti. Ecco allora ledeiin tutta Italia, per capire quando sarà possibile fare acquisti low cost e sfruttare dunque una buona occasione per risparmiare. Non ci resta che dare un occhio al ...

Advertising

greenMe_it : Saldi invernali 2022 al via: il calendario e come evitare fregature - Profilo3Marco : RT @qnazionale: Saldi 2022 gennaio, quando iniziano: il calendario dalla Lombardia alla Sicilia - fabriziogaias : RT @discoradioIT: Al via i #saldi, ecco il calendario regione per regione @FederModaItalia @Confcommercio - Discoradio - MassimoTorti : RT @discoradioIT: Al via i #saldi, ecco il calendario regione per regione @FederModaItalia @Confcommercio - Discoradio - FederModaItalia : RT @discoradioIT: Al via i #saldi, ecco il calendario regione per regione @FederModaItalia @Confcommercio - Discoradio -