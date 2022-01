Calciomercato Genoa: altro colpo, visite mediche per Ostigard (Di lunedì 3 gennaio 2022) Calciomercato Genoa: visite mediche per Ostigard. Il 22enne norvegese arriva con la formula del prestito secco Dopo aver chiuso per Silvan Hefti, arrivato dallo Young Boys, il Genoa si assicura anche Leo Skiri Ostigard che ha svolto le visite mediche presso l’Istituto Il Baluardo di Genova. Il giocatore arriva con la formula del prestito secco dal Brighton. Il 22enne difensore centrale norvegese nella prima parte della stagione ha giocato in Championship con lo Stoke City. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 3 gennaio 2022)per. Il 22enne norvegese arriva con la formula del prestito secco Dopo aver chiuso per Silvan Hefti, arrivato dallo Young Boys, ilsi assicura anche Leo Skiriche ha svolto lepresso l’Istituto Il Baluardo di Genova. Il giocatore arriva con la formula del prestito secco dal Brighton. Il 22enne difensore centrale norvegese nella prima parte della stagione ha giocato in Championship con lo Stoke City. L'articolo proviene da Calcio News 24.

