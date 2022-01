Butta il figlio di 2 anni in mare per farlo annegare: pensava avesse un ritardo mentale (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un altro bambino ucciso per mano di chi gli ha dato la vita. Dopo il bimbo di 7 anni ucciso con una coltellata alla gola dal padre, in provincia di Varese, ieri sera la stessa drammatica sorte è toccata a un bambino di appena due anni, stavolta a Torre del Greco, in provincia Napoli. Il piccolo è stato ucciso dalla madre, che poco dopo le 22.30 lo ha gettato in mare, facendolo annegare all’altezza di lido La Scala. Da quanto emerge dai primi racconti dei testimoni, sembrerebbe che la madre, dopo aver Buttato il bambino in acqua, avrebbe tentato di tuffarsi a sua volta, ma sarebbe stata fermata appena in tempo. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e ambulanza, ma i soccorsi non hanno fatto in tempo a salvare il bambino. La donna è quindi stata sottoposta a fermo con l’accusa di omicidio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un altro bambino ucciso per mano di chi gli ha dato la vita. Dopo il bimbo di 7ucciso con una coltellata alla gola dal padre, in provincia di Varese, ieri sera la stessa drammatica sorte è toccata a un bambino di appena due, stavolta a Torre del Greco, in provincia Napoli. Il piccolo è stato ucciso dalla madre, che poco dopo le 22.30 lo ha gettato in, facendoloall’altezza di lido La Scala. Da quanto emerge dai primi racconti dei testimoni, sembrerebbe che la madre, dopo averto il bambino in acqua, avrebbe tentato di tuffarsi a sua volta, ma sarebbe stata fermata appena in tempo. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia e ambulanza, ma i soccorsi non hanno fatto in tempo a salvare il bambino. La donna è quindi stata sottoposta a fermo con l’accusa di omicidio ...

