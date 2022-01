Bimbo muore annegato a Torre del Grego | la mamma interrogata

Advertising

fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - Calab_Magnifica : Tragedia nella notte a Torre del Greco: bimbo di due anni muore annegato - newsdinapoli : Torre del Greco. Bimbo di due anni muore annegato, sospetti sulla mamma #Cronaca - zazoomblog : Choc nel Napoletano bimbo muore annegato: i sospetti sulla madre che voleva suicidarsi - #Napoletano #bimbo #muore… - ProDocente : Torre del Greco, tragedia nella notte: bimbo di due anni muore annegato «Gettato in mare dalla madre» -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo muore

Un altro dramma familiare. Un bambino di due anni e mezzo, morto annegato e una madre che, forse, voleva farla finita. E' accaduto ieri sera a Torre del Greco, nel napoletano. Stando ad una prima ...INDAGANO I CARABINIERI I carabinieri del locale distaccamento dell'Arma, cui tocca ora fare chiarezza sull'accaduto, indagano per capire se sul tragico decesso delpossa esserci o meno qualche ...Da una prima ricostruzione il piccolo, di due anni e mezzo, è stato notato in acqua da alcune persone che avevano bloccato una donna che minacciava di togliersi la vita. Qualcuno si è gettato in mare ...Un bimbo di 2 anni è morto annegato nelle acque di Torre del Greco, in provincia di Napoli, mentre gli inquirenti sospettano che il piccolo sia stato ucciso dalla madre. Secondo una prima ricostruzion ...