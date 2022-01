Bimbo morto annegato | sequestrata salma e spiaggia | si indaga sulla madre

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLadel bambino di due anni e mezzoin località La Scala a Torre del Greco (Napoli) (leggi qui) è stata posto sotto sequestro e ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Un atto dovuto, in attesa di conoscere gli esiti delle indagini sul caso e per capire semorte del piccolo possa esserci qualche responsabilità della. Gli inquirenti hanno disposto anche il sequestro della parte dellaprospiciente la porzione di mare dove è stato recuperato il corpo senza vita del piccolo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

NAPOLI. Undi 2 anni e mezzo èannegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. È accaduto nella zona della Scala, non distante dagli ex Molini Meridionali Marzoli, a ridosso dell'area portuale ...annegato: la madre minacciava di suicidarsi Stando ad una prima ricostruzione, il bambino sarebbe stato notato in acqua dopo che alcuni presenti avevano bloccato una donna che minacciava ...Indagini sono in corso da parte dei carabinieri. Stando a una prima ricostruzione, il bambino è stato notato in acqua dopo che alcuni presenti avevano bloccato una donna che minacciava di suicidarsi, ...Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco, in zona della Scala, a ridosso dell'area portuale della città vesuviana. La mamma del bimbo è stata fermata ...