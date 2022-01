Bimbo di 7 anni ucciso dal padre. Calderoli: «stavolta qualcuno dovrà rispondere» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Calderoli si chiede quale autiorità giudiziaria abbia concesso il permesso a un uomo, che evidentemente non aveva lucidità e serenità, di trascorre le feste di fine anno con il figlio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di lunedì 3 gennaio 2022)si chiede quale autiorità giudiziaria abbia concesso il permesso a un uomo, che evidentemente non aveva lucidità e serenità, di trascorre le feste di fine anno con il figlio L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

msargentini : Non può succedere questo in un Paese civile: uccide figlio di 7 anni e accoltella l’ex. Ai domiciliari, aveva otten… - ItalianAirForce : Missione conclusa per il Falcon 900 del 31° Stormo di #Ciampino che da Lamezia ha effettuato un… - ItalianAirForce : #InCorsoOra un #TrasportoSanitarioUrgente a favore di un bimbo di 10 anni in imminente pericolo di vita da #Lamezia… - FirenzePost : Bimbo di 7 anni ucciso dal padre. Calderoli: «stavolta qualcuno dovrà rispondere» - AristarcoScann1 : RT @Maria15112786: Inizia il 2022. La pandemia inesorabile Uccide figlio di 7 anni poi tenta di uccidere la moglie: arrestato dopo la fuga… -