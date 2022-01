Bimbo di 2 anni morto annegato in mare a Torre del Greco

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bimbo di due anni e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. Il piccolo sarebbe stat… - fattoquotidiano : Torre del Greco, bimbo di due anni muore annegato in mare. Bloccata una donna che minacciava di suicidarsi - msargentini : Non può succedere questo in un Paese civile: uccide figlio di 7 anni e accoltella l’ex. Ai domiciliari, aveva otten… - Italian_in_CY : Questa è la vita. Schumacher compie gli anni e il figlio dice 'vorrei potergli parlare'. Un bimbo di 7 anni ucciso… - blogsicilia : ?? ULTIM'ORA - #oltrelostretto - Bimbo morto annegato in #Campania. La madre aveva tentato di togliersi la vita. I d… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anni

Tragedia nel Napoletano . Undi 2è morto annegato in mare . E' successo nella tarda serata di domenica, 2 gennaio, nella zona della " Scala ", a ridosso del porto di Torre del Greco . SOCCORSI INUTILI Stando a quanto ...NAPOLI. Undi 2e mezzo è morto annegato nella tarda serata di ieri a Torre del Greco. È accaduto nella zona della Scala, non distante dagli ex Molini Meridionali Marzoli, a ridosso dell'area portuale ...(Adnkronos) - Un bambino di 2 anni è morto, annegato in mare, a Torre del Greco. E' accaduto ieri sera, intorno alle 22.30, in via Calastro, località Scala. Il piccolo era in compagnia della madre.A Torre del Greco, in Campania, un bambino di due anni è stato trovato morto in acqua. La mamma era con lui. I dettagli. The post Bimbo di 2 anni morto annegato, la madre era con lui appeared first on ...