Annega in mare bimbo di 2 anni: la madre fermata per omicidio volontario Le indagini (Di lunedì 3 gennaio 2022) È successo verso le 22 e 30. Il piccolo affogato davanti alla spiaggia. Indagano i carabinieri. La donna interrogata in mattinata. Forse voleva togliersi la vita Leggi su corriere (Di lunedì 3 gennaio 2022) È successo verso le 22 e 30. Il piccolo affogato davanti alla spiaggia. Indagano i carabinieri. La donna interrogata in mattinata. Forse voleva togliersi la vita

