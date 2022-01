Aldo Montano parla la sua ex storica: “Non l’ho superata” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Aldo Montano è stato uno dei concorrenti del “Grande Fratello vip” di quest’anno, a distanza di tempo la sua ex torna a parlare di lui. Aldo Montano è appena uscito dalla casa del “Grande Fratello vip”, lasciando il segno dentro e fuori la porta rossa. Sono in tanti a pensare che l’atleta sarebbe potuto arrivare L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 3 gennaio 2022)è stato uno dei concorrenti del “Grande Fratello vip” di quest’anno, a distanza di tempo la sua ex torna are di lui.è appena uscito dalla casa del “Grande Fratello vip”, lasciando il segno dentro e fuori la porta rossa. Sono in tanti a pensare che l’atleta sarebbe potuto arrivare L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

loveculturale : @BELLIPRODUCTION Si... vero manca Aldo Montano vero uomo alpha ma fortunatamente è entrato un altro alpha BARU'… - Giuliana2980 : RT @Giusy51858046: Manila dice che ha perso le persone vicino a lei..no cara tu hai perso le persone vicino ad aldo montano..che era amato… - ziabudidde : #GFVIP a Manila sto’ “scazzamanto “ le è venuto dopo che Aldo Montano è andato via - FrancaElisac : @BELLIPRODUCTION Alpha Montano, tu nemmeno omega. Piccolo uomo fake che ti sei dovuto ?? una come Solercia per avere… - Gianni95789508 : RT @Giusy51858046: Manila dice che ha perso le persone vicino a lei..no cara tu hai perso le persone vicino ad aldo montano..che era amato… -