Addio a Gianni Celati | narratore irrequieto di novità

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. - (Adnkronos) - Lo scrittore, traduttore e critico letterario, una delle voci più rappresentative dei fermenti culturali che hanno attraversato la società italiana dagli anni Settanta in poi, autorenella sua insaziabile fame di viaggiare e raccontare, è morto nella notte tra il 2 e il 3 gennaio all'età di 84 anni in una casa di cura di Hove, vicino a Brighton, città inglese dove si era stabilito nel 1989 con la moglie Gillian Haley. La notizia della scomparsa è stata confermata all'Adnkronos dall'amico scrittore Daniele Benati, nella cui casa di Reggio Emiliaera ospite ogni volta che tornava in Italia. Da tempo malato, lo scrittore era caduto accidentalmente nello scorso settembre, fratturandosi il femore e quindi necessitando di un ricovero ospedaliero. Nato come ...

... Jack London, Heman Melville, Louis - Ferdinand Céline, Jonathan Swift, James Joyce e molti altri), e ai suoi scritti critici e alla sua saggistica,Celati ci lascia anche quattro bellissimi ...9.58allo scrittoreCelati E' morto a Brighton, in Inghilterra, lo scrittoreCelati. Nato nel 1937, dopo la laurea su James Joyce e diversi articoli, Celati si afferma come traduttore, ...Nato come Giovanni Celati a Sondrio nel 1937, da genitori di origine ferrarese, trascorre l'infanzia e l'adolescenza in diverse città italiane (Trapani, Belluno ...Come per i suoi romanzi, anche i documentari di Celati sono opere difficilmente riconducibili ai criteri del canone. Malgrado questo, è stata la lettura che ho praticamente imposto ai miei studenti de ...