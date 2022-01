Un viaggio a quattro zampe è una storia vera? Che razza è Bella? E altre curiosità

Leggi su nonsolo.tv

(Di domenica 2 gennaio 2022) ‘Un’ è un film del 2019 tratto da un romanzo del 2018 scritto da W. Bruce Cameron. Il nome del romanzo è ‘A Dog’s Way Home’ e ‘A Dog’s Way Home’ èanche il titolo originale del film, che in tutto il mondo è riuscito ad in cassare al box office quasi 81 milioni di dollari (a fronte di un budget da 18 milioni di dollari). Laracconta di un cane femmina –– che è costretta a vivere numerose peripezie fino alla parte clou – quella del– che la vedrà percorrere 650 km in due anni e mezzo per raggiungere i suoi padroni. UnE sono tante leche potrebbero sopravvenire, durante la visione del film. A partire dalla ...