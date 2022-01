Ultime Notizie Roma del 02-01-2022 ore 20:10 (Di domenica 2 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale una buona domenica e una buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono 100 41262 test positivi al covid e registrate in Italia nelle Ultime 24 ore a fronte di un milione 84295 tamponi molecolari antigenici sale di possibilità che si attesta al 13% in aumento rispetto all’undici 78% registrato ieri le vittime sono 111 ancora prima erano state 155 negli ultimi 7 giorni ci sono stati 383 diminuzione dello 0 3% rispetto alla settimana precedente l’Europa epicentro Torre della pandemia di covid intanto superato la soglia simbolica dei 100 milioni di casi registrati dalla scoperta del virus nel dicembre 2019 ovvero più di un terzo delle infezioni In tutto il mondo secondo conteggio della Agen France Press aggiornato 20:45 di ieri nella regione Europeasono state registrate 100 milioni 70 4753 infezioni ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 gennaio 2022)dailynews radiogiornale una buona domenica e una buona serata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio sono 100 41262 test positivi al covid e registrate in Italia nelle24 ore a fronte di un milione 84295 tamponi molecolari antigenici sale di possibilità che si attesta al 13% in aumento rispetto all’undici 78% registrato ieri le vittime sono 111 ancora prima erano state 155 negli ultimi 7 giorni ci sono stati 383 diminuzione dello 0 3% rispetto alla settimana precedente l’Europa epicentro Torre della pandemia di covid intanto superato la soglia simbolica dei 100 milioni di casi registrati dalla scoperta del virus nel dicembre 2019 ovvero più di un terzo delle infezioni In tutto il mondo secondo conteggio della Agen France Press aggiornato 20:45 di ieri nella regione Europeasono state registrate 100 milioni 70 4753 infezioni ...

