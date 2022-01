Ultime Notizie Roma del 02-01-2022 ore 16:10 (Di domenica 2 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio energia nucleare gas naturale potrebbero essere considerati fonti Green roba per accelerare il percorso verso l’obiettivo Zero emissioni vai in questo senso la bozza di piano elaborata dalla Commissione del progetto terrà l’appoggio della maggioranza degli Stati membri entrerà in vigore dal 2023 una decisione che in Italia trova favorevole il leader della Lega Matteo Salvini già pronta a chiedere un nuovo referendum sul nucleare con i 2022 vengono aggiornate le misure anti covid e per adeguare le tradizioni e gli ultimi provvedimenti decreti e regolamenti parati per far fronte alla quarta Ondata il dilagare di omicron la quarantena diventa più soft per i vaccinati il giallo diventa il colore dominante in Italia per i nonni immunizzati si entra in ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio energia nucleare gas naturale potrebbero essere considerati fonti Green roba per accelerare il percorso verso l’obiettivo Zero emissioni vai in questo senso la bozza di piano elaborata dalla Commissione del progetto terrà l’appoggio della maggioranza degli Stati membri entrerà in vigore dal 2023 una decisione che in Italia trova favorevole il leader della Lega Matteo Salvini già pronta a chiedere un nuovo referendum sul nucleare con ivengono aggiornate le misure anti covid e per adeguare le tradizioni e gli ultimi provvedimenti decreti e regolamenti parati per far fronte alla quarta Ondata il dilagare di omicron la quarantena diventa più soft per i vaccinati il giallo diventa il colore dominante in Italia per i nonni immunizzati si entra in ...

