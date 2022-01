Tony Blair nominato cavaliere dalla regina Elisabetta: bufera nel Regno Unito (Di domenica 2 gennaio 2022) L’ex premier britannico Tony Blair ha ricevuto la nomina come cavaliere dell’ordine della Giarrettiera, il più alto grado di cavalierato del Regno Unito. Blair vinse le elezioni nel 1997 con i Laburisti. La nomina concessa dalla regina Elisabetta all’inizio del nuovo anno ha sollevato aspre critiche e si è attivata fin da subito una petizione per la rimozione dell’onorificenza. La nomina di Tony Blair scatena una bufera nel Regno Unito Il governo di Tony Blair durò per circa dieci anni a partire dal 1997. Tra i successi del suo mandato, vanta la pace nell’Irlanda del Nord. Ma ancora oggi fa molto discutere la sua ... Leggi su velvetmag (Di domenica 2 gennaio 2022) L’ex premier britannicoha ricevuto la nomina comedell’ordine della Giarrettiera, il più alto grado di cavalierato delvinse le elezioni nel 1997 con i Laburisti. La nomina concessaall’inizio del nuovo anno ha sollevato aspre critiche e si è attivata fin da subito una petizione per la rimozione dell’onorificenza. La nomina discatena unanelIl governo didurò per circa dieci anni a partire dal 1997. Tra i successi del suo mandato, vanta la pace nell’Irlanda del Nord. Ma ancora oggi fa molto discutere la sua ...

Ultime Notizie dalla rete : Tony Blair Declassificati i documenti segreti sul funerale di Lady Diana Sembra che dopo la morte di Lady Diana, avvenuta il 31 agosto 1997 sotto il Tunnel dell'Alma, ci sia stata una telefonata tra l'allora premier britannico Tony Blair e l'ex presidente francese ...

Blair ora è Sir Tony Ha ricevuto l'onorificenza dell'ordine della Giarrettiera. Entrano nell'ordine cavalleresco anche la baronessa Amos e Camilla, moglie del principe Carlo L'ex primo ministro laburista Tony Blair ha ricevuto l'onorificenza dell'ordine della Giarrettiera, il più antico ordine cavalleresco inglese, diventando così Sir Tony. I membri dell'ordine sono scelti personalmente dalla regina, ...

Gb: regina nomina Tony Blair cavaliere - Ultima Ora Agenzia ANSA i più alti onori della regina Non amati inizialmente, hanno però conquistato la sua fiducia meritandosi un posto nell’Ordine della Giarrettiera. Per Camilla, citata anche a Natale, è l’ora del riscatto ...

Gb: regina nomina Tony Blair cavaliere L'ex premier britannico Tony Blair è stato nominato Cavaliere dell'ordine della Giarrettiera, il più alto grado di cavalierato del Regno Unito. Blair, 68 anni, è uno dei nomi della lista delle tradizi ...

