SABRINA FERILLI STA VAGLIANDO LA SCENEGGIATURA DI UNA SERIE RAI: "STA CASA ASPETTA A TE!" (Di domenica 2 gennaio 2022) SABRINA FERILLI e Maria Pia Ammirati si sono incontrate di recente alla presentazione del libro "Vita ordinaria di una donna di strada", l'ultimo romanzo della direttrice di Rai Fiction. Un incontro immortalato da una foto che consolida una reciproca stima e ammirazione. Sarà nata in quell'occasione la proposta di tornare alla tv pubblica con una grande fiction? Secondo l'esperto di gossip Santo Pirrotta, intervenuto questa mattina a Citofonare Rai2, il talk show di Paola Perego e Simona Ventura, la FERILLI sta VAGLIANDO in questo periodo due sceneggiature, compresa una della Rai. L'attrice negli ultimi anni si divide tra il ruolo di giurata a Tu Sì Que Vales e le fiction di Canale 5, diretta da Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Il primo grande successo televisivo risale al 1999 con Commesse su Rai1, poi Le Ali della Vita ...

