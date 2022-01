**Quirinale: 50 anni e personalità identificabile per essere eletti, altrimenti 'voti dispersi'** (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - A norma dell'articolo 84 della Costituzione "può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d'età e goda dei diritti civili e politici", appartenente al mondo politico, parlamentare o comunque identificabile, come si può evincere da quanto affermato dal presidente della Camera, Pietro Ingrao, nella seduta iniziata il 29 giugno del 1978. Il numero uno di Montecitorio spiegò infatti che non sono “voti dispersi” quelli "attribuiti a persone estranee al mondo parlamentare e politico, ma conosciuti in modo tale da essere identificabili". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - A norma dell'articolo 84 della Costituzione "puòeletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquantad'età e goda dei diritti civili e politici", appartenente al mondo politico, parlamentare o comunque, come si può evincere da quanto affermato dal presidente della Camera, Pietro Ingrao, nella seduta iniziata il 29 giugno del 1978. Il numero uno di Montecitorio spiegò infatti che non sono “” quelli "attribuiti a persone estranee al mondo parlamentare e politico, ma conosciuti in modo tale daidentificabili".

Advertising

Quirinale : #Mattarella: Se guardo al cammino che abbiamo fatto insieme in questi sette anni nutro fiducia. L’Italia crescerà… - eziomauro : Quirinale, dall’arcobaleno alla nebbia: i presagi di 7 anni carismatici - fattoquotidiano : Con la candidatura lunare di Silvio Berlusconi al Quirinale, torna in campo un antico movimento che negli anni di B… - TV7Benevento : **Quirinale: 50 anni e personalità identificabile per essere eletti, altrimenti 'voti dispersi'**... - K274863601 : RT @gallina_di: Un parere sulla presidenza #MATTARELLA ? Ci avvaliamo della facoltà di non rispondere! Ha già risposto per nostro conto @Be… -