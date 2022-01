Poliziotti aggrediti nella notte durante un controllo | 4 arresti

(Di domenica 2 gennaio 2022) Grosseto, 2 gennaio 2022 - Disposti i domiciliari per quattro persone arrestate a Grosseto dopo aver assalito ladi San Silvestro un'auto della polizia tirando pugni e calci e aggredendo anche ...

Alla fine sono stati quattro gli agenti feriti, che si sono fatti refertare in ospedale: sono tree un vigile urbano. Gli arrestati sono accusati di resistenza, violenza e minaccia a ...Si è reso necessario l'intervento di altriper tranquillizzare e contenere il ristretto: alcuni di essi, ricorsi alle cure del nosocomio cittadino, sono rimasti feriti con diversi ...Disposti i domiciliari per quattro persone arrestate a Grosseto dopo aver assalito la notte di San Silvestro un'auto della polizia tirando pugni e calci e aggredendo anche i poliziotti. La pattuglia ...Si apre all’insegna della violenza il nuovo anno in carcere a Cuneo. Numerosi sono gli agenti di polizia penitenziaria aggrediti.