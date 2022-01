Pio e Amedeo al cinema battono Spider Man e Matrix | l’Italia vuole tornare a ridere

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 2 gennaio 2022) Ha debuttato ala Capodanno ed è subito balzato in testa al botteghino ”Belli ciao”, la commedia di e con Pio ediretta da Gennaro Nunziante che ha scritto il film insieme ai due attori comici pugliesi. Al primo giorno di uscita ‘Belli ciao’ ha infatti totalizzato un incasso di € 489.739 con n. 383 schermi, dati Cinetel, ed una mediapari a € 1.279, la più alta in assoluto, battendo ancheResurrections e-Man: No Way Home che contavano un numero più alto di copie. “Spero che vedere un film italiano in cima al botteghino il primo giorno del 2022 sia di buon auspicio per tutta la nostra comunità e il nostro mercatotografico” – ha commentato il produttore Lorenzo Mieli per Fremantle – “Sono quindi particolarmente felice per il risultato ottenuto da ...