Niente rinvio | Supercoppa Inter-Juve il 12 gennaio

(Di domenica 2 gennaio 2022) Laitaliana trantus si giocherà regolarmente mercoledì 12allo stadio "Giuseppe Meazza" di Milano. Lo ha deciso il Consiglio della Lega Serie A che non ha concesso ildella sfida alle due società. La scelta di non posticipare l'incontro è stata presa all'unanimità dai sei consiglieri di Lega.Il match è in programma alle ore 21.00. Le due squadre avevano chiesto ildellaper la situazione Covid in costante evoluzione. Attualmente i due club hanno rispettivamente tre positivi a testa. Tra i nerazzurri sono in isolamento Dzeko, Satriano e Cordaz; tra i bianconeri stessa situazione per Chiellini, Pinsoglio e Arthur.

"A fronte di rumors apparsi nelle ultime ore, la Lega Serie A conferma che la gara di Supercoppa Frecciarossa resta in programma al 12 gennaio 2022, salvo diverse decisioni che dovesse ...La finale di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus si giochera' regolarmente il 12 gennaio a Milano: il Consiglio della Lega di serie A ha infatti appena deciso - apprende l'ANSA - di non concedere ...