Lukaku rischia grosso | il Chelsea sta valutando una punizione severa!

Continua a destare grande clamore l'intervista rilasciata da Romelu Lukaku rilasciata ai microfoni di Sky Sport, nella quale ha parlato del suo malcontento al Chelsea e della voglia di ritornare in Italia, vestendo nuovamente la maglia dell'Inter. Lukaku, Chelsea, intervistaLe parole rilasciate dal belga non sono andate giù all'allenatore dei Blues Thomas Tuchel e tutta la dirigenza londinese. Secondo il Daily Telegraph infatti, pare che il Chelsea stia valutando sia una multa sia l'esclusione dal big match con il Liverpool, in programma oggi alle 17:30. Risulta che i vertici del club campione d'Europa siano adirati per l'intervista di Lukaku, in quanto fatta "in segreto" a casa sua.

