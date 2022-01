La Regina Elisabetta in lutto | è morta una delle sue più care confidenti

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il 2021 è stato un anno difficile per Sua Maestà la. Un anno in cui si è ritrovata a dare addii pesanti, che le sono costati in termini d’amore e d’affetto. Perché non c’è nulla di peggio della mancanza e dell’assenza, edlo sa bene. Dopo il saluto al suo amato Filippo ad aprile, èla sua dama di compagnia, la Duchessa di Grafton, Ann Fortune FitzRoy. Dopo Natale, si è consumato l’ennesimo addio a Lady Diana Farnham, unasue piùe amiche intime, tanto che l’ha accompagnata al Giubileo di Diamante quando Filippo stava poco bene. Laè in: l’addio a Lady Diana Farnham Dopo la scomparsa della Duchessa di Grafton, all’età di 90 anni, il Daily ...

Advertising

SkyTG24 : Un messaggio di auguri insolitamente personale quello che la Regina Elisabetta ha rivolto al Regno Unito per questo… - GiannettiMarco : RT @leggoit: Regina Elisabetta, grave lutto nella Casa Reale: «Era una donna affascinante» - solocine : Vanessa Redgrave nominata 'dama' dalla regina Elisabetta - itbread : @ilgiornale La Regina Elisabetta (ancora lunga vita a lei) pensi che dopo la sua dipartita la monarchia Inglese sar… - Paris84510357 : @VannaiolaGabry A parte che se lei era fidanzata col cantante,io sono la Regina Elisabetta ?????????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Lutto in Casa Reale. Per laè arrivato un altro duro colpo : la morte di Lady Farnham, sua dama di compagnia. E' stata al servizio dellaper 44 anni, accompagnando in tournée reali lei e il marito ...Ma d'ora in poi sarà soprattutto menzionato per esser il più giovane a ricevere una onorificenza dallaII e in assoluto il più giovane a venire insignito del riconoscimento reale. ...Ma, d'ora in poi, sarà soprattutto menzionato per essere il più giovane a ricevere una onorificenza dalla regina Elisabetta II e, in assoluto, il più giovane a venire insignito del riconoscimento ...Nella lista degli ‘Honors’ della regina Elisabetta, anche l’attore Daniel Craig, che ha da poco detto addio al ruolo dell’agente 007 ...