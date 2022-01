Inter, strada in salita per il rinnovo di Perisic: le ultime (Di domenica 2 gennaio 2022) Difficile il rinnovo di contratto con l’Inter per Ivan Perisic Si fa sempre più complicata la trattativa tra l’Inter e Ivan Perisic che è agli ultimi mesi di contratto con il club nerazzurro. Secondo l’edizione digitale della Gazzetta dello Sport, la distanza tra le parti è importante e da ora il calciatore croato può avviare contatti con altri club. “Perisic è stato valorizzato, come esterno, dal 3-5-2 di Conte ed ora con Inzaghi si sta confermando: 4 gol in 17 presenze in questa Serie A. La trattativa per il rinnovo dell’ex Bayern Monaco non è ancora entrata nel vivo. Perisic, 33 anni a febbraio, chiede un ricco triennale: il club deve guardare in prospettiva e non andrà oltre un biennale a cifre minori. Nonostante le prestazioni sul campo del ... Leggi su intermagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) Difficile ildi contratto con l’per IvanSi fa sempre più complicata la trattativa tra l’e Ivanche è agli ultimi mesi di contratto con il club nerazzurro. Secondo l’edizione digitale della Gazzetta dello Sport, la distanza tra le parti è importante e da ora il calciatore croato può avviare contatti con altri club. “è stato valorizzato, come esterno, dal 3-5-2 di Conte ed ora con Inzaghi si sta confermando: 4 gol in 17 presenze in questa Serie A. La trattativa per ildell’ex Bayern Monaco non è ancora entrata nel vivo., 33 anni a febbraio, chiede un ricco triennale: il club deve guardare in prospettiva e non andrà oltre un biennale a cifre minori. Nonostante le prestazioni sul campo del ...

