I saldi alla prova della variante Omicron: le stime di Confesercenti

Tempo di lettura: 4 minuti

I saldi alla prova di Omicron. Mercoledì 5 gennaio prenderanno il via in Campania i saldi invernali, primo grande appuntamento commerciale dell'anno che capita in piena fase di rallentamento della spesa generata dalla nuova ondata di contagi Covid. Secondo lo studio di Confesercenti Campania, il giro d'affari per le imprese, specialmente quelle del settore abbigliamento, del nostro territorio oscillerà tra i 240 e i 300 milioni di euro. «Sulla previsione pesa tuttavia l'ombra del Covid, con la variante Omicron, e l'impatto negativo che sta avendo sulla fiducia delle famiglie», afferma Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e VicePresidente nazionale con delega ...

