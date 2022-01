Giulia Salemi commenta un post contro Alessandro Basciano (Di domenica 2 gennaio 2022) Il commento di Giulia Salemi a un post su Twitter Giulia Salemi è intervenuta su Twitter, commentando un discorso che riguarda anche il suo fidanzato. Facciamo, per, un passo indietro per capire meglio la situazione. Prima che qualche ora fa scoppiasse il bacio tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, quest’ultimo sembrava molto confuso su chi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di domenica 2 gennaio 2022) Il commento dia unsu Twitterè intervenuta su Twitter,ndo un discorso che riguarda anche il suo fidanzato. Facciamo, per, un passo indietro per capire meglio la situazione. Prima che qualche ora fa scoppiasse il bacio tra Sophie Codegoni e, quest’ultimo sembrava molto confuso su chi L'articolo proviene da Novella 2000.

