Giucas Casella rivela di aver avuto flirt con uomini anche dopo il collegio

(Di domenica 2 gennaio 2022) Le nuovezioni diSe ricordate, qualche mese faavevato ai coinquilini del Grande Fratello Vip diuncon un altro uomo all’epoca del, quando era un ragazzino. Queste le dichiarazioni dell’illusionista all’epoca: Sono statocon un uomo, è successo, sì. Per me è normalissimo. L'articolo proviene da Novella 2000.

Nei mesi scorsiaveva destato scalpore con le sue dichiarazioni in merito al suo coming out al Grande Fratello Vip . Il paragnosta aveva infatti svelato senza vergogna di essere stato con un uomo. ...Leggi anche › Amori, film, angeli e toreri: la vita ribelle di Lucia Bosè Amanda Lear eIl tormentone relativo al suo sesso - è nata uomo? è diventata donna? - continua però ...Amanda Lear ha avuto una vita piena di amori, ma anche di misteri. A partire dalla sua sessualità, di cui si parla ancora oggi ...Come della love story con me, dai!”.Allora l’illusionista siciliano aveva replicato: “Ma scusami eh, forse hai perso la memoria. Metti che m’aveva imbambolata, ero in trance e nun me so’ accorta?”, qu ...