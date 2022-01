Gianmaria e Alessandro “sminuiscono” Sophie e spunta il paragone con la ex di Basciano – VIDEO (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo aver concluso la sua conoscenza con Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni si è avvicinata ad Alessandro Basciano. Ieri sera, complice un film visionato da tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, i due ragazzi si sono lasciati andare ad alcune confidenze. Gianmaria e Alessandro “sminuiscono” Sophie Alessandro e Gianmaria hanno ridimensionato di molto il loro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo aver concluso la sua conoscenza conAntinolfi, Sophie Codegoni si è avvicinata ad. Ieri sera, complice un film visionato da tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, i due ragazzi si sono lasciati andare ad alcune confidenze.” Sophiehanno ridimensionato di molto il loro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

catilvester : #gfvip manuel lulu gianmaria alessandro sophie jessica nn male come finalisti?? - AnnaM23189 : RT @king_del_trash: Devo ancora capire se sia più ridicola l'amicizia tra Alessandro e Gianmaria o quella tra Sophie e Jessica. I primi si… - gonfreak1234 : Sophie è così scontata e prevedibile... Alessandro non le piace e quindi adesso ritorna da Gianmaria... non si rend… - king_del_trash : Gianmaria sta con Alessandro, per i suoi fan è Ale che lo segue. Gian si confida con Sophie, per i suoi fan è norma… - SoleileNicola : RT @Chicca_colors: Sophie che chiede a Gianmaria se si accorge anche lui che Alessandro guarda molto Jessica ultimamente e lui conferma. Al… -