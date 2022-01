GF Vip: salta l'ingresso di Delia Duran (Di domenica 2 gennaio 2022) Fino a qualche ora fa, l'ingresso di Delia Duran al GF Vip sembrava essere fissato per lunedì 3 gennaio 2022. Eppure, la moglie di Alex Belli non entrerà nella Casa più spiata d'Italia nel giorno stabilito. Cosa sta succedendo? Delia Duran avrebbe dovuto fare i suo ingresso al GF Vip nel corso della puntata in onda lunedì 3 gennaio 2022. Eppure, la modella non varcherà la famosa porta rossa nella serata prevista. Stando alle sue condivisioni Instagram, infatti, i festeggiamenti di Capodanno sono andati in scena. Pertanto, la moglie di Alex Belli non ha affrontato la classica quarantena che tutti i concorrenti del GF Vip sono obbligati ad osservare. Questo significa che Delia non diventerà concorrente il prossimo 3 gennaio 2022 come si vociferava. Al momento, però, ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 2 gennaio 2022) Fino a qualche ora fa, l'dial GF Vip sembrava essere fissato per lunedì 3 gennaio 2022. Eppure, la moglie di Alex Belli non entrerà nella Casa più spiata d'Italia nel giorno stabilito. Cosa sta succedendo?avrebbe dovuto fare i suoal GF Vip nel corso della puntata in onda lunedì 3 gennaio 2022. Eppure, la modella non varcherà la famosa porta rossa nella serata prevista. Stando alle sue condivisioni Instagram, infatti, i festeggiamenti di Capodanno sono andati in scena. Pertanto, la moglie di Alex Belli non ha affrontato la classica quarantena che tutti i concorrenti del GF Vip sono obbligati ad osservare. Questo significa chenon diventerà concorrente il prossimo 3 gennaio 2022 come si vociferava. Al momento, però, ...

