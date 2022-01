GF Vip 6 | sigarette “speciali” all’interno della casa?

(Di domenica 2 gennaio 2022) Le presunte” al GF Vip 6 In queste ultime ore i social hanno parlato sempre di più del fatto che un concorrente del GF Vip 6 avrebbe fumato una canna in giardino. Non c’è quasi nemmeno bisogno di dire quanto sia impossibile tutto ciò. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di ricostruire L'articolo proviene da Novella 2000.

A proposito di questo ha confessato: 'Non ho mai fumatoe non bevo mai, giusto un dito di ...Anche nel momento della nomination non è riuscita ad essere particolarmente convincente; ha deciso di fare il nome di Giucas Casella per le troppefumate. Manila Nazzaro crollo al Gf/ "...Nel dettaglio, durante l'ultimo periodo all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, c'è stato un netto avvicinamento tra Alessandro e Sophie, i quali sono apparsi complici più che mai. Tanti i m ...Sui pouf della camera a quattro, c’è Davide che dispensa consigli a Gianmaria su come poter rimediare alla lite con Sophie. In quel momento entra Soleil che, in cerca delle sig ...