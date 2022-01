Dionisi si sbilancia sul futuro di Berardi e Scamacca | avete sentito le sue parole?

(Di domenica 2 gennaio 2022) Il tecnico del Sassuolo, Alessio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di AM, inserto di Tuttosport e del Corriere dello Sport, parlando nuovamente di Raspadori,. Su Raspadori “Lo paragonerei a una macchina tedesca o svedese, quelle super affidabili, di alta qualità e full optional. Giacomo, seppur giovanissimo, è un trascinatore. Ha una mentalità fuori dal comune: spero si sparli tanto di lui nei prossimi mesi, vorrebbe dire che sta continuando a fare bene. Nel suo caso non mi spaventa il caso mediatico, Raspadori è bravissimo a gestirsi dentro e fuori dal campo” Su“Quale tormentone di mercato mi preoccupa di più? Mi auguro di godermeli almeno fino a giugno.è il nostro top player.ha ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dionisi sbilancia

TUTTO mercato WEB

Mister Alessioha introdotto la gara del Picco, valida per la 16di campionato, che arriva ... L'allenatore neroverde non sisull'undici che scenderà in campo contro la compagine ...La Reggina siin attacco alla ricerca del pareggio e spesso lascia spazi per le ... Girandola di sostituzioni al 72', l'Ascoli sostituiscecon Maistro, mentre la Reggina manda in campo ...