Dalla Carta allo Schermo: Il viaggio incompiuto di Berserk (Di domenica 2 gennaio 2022) “L’uomo si illude di essere il fautore della propria vita, ma esistono elementi superiori che guidano e controllano il destino di ognuno di noi, chiamateli forze sovrannaturali oppure intervento divino, ciò che è certo è che le nostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio”. Se come me lo avete amato alla follia, avrete riconosciuto l’intro di Berserk, il capolavoro di Kentaro Miura, di cui voglio parlarvi questa settimana. Berserk è un’opera di cui chiunque sia appassionato del mondo manga, ha sentito parlare almeno una volta anche solo di riflesso. Questo perchè Kentaro Miura, è entrato a pieno diritto nella rosa dei più grandi Mangaka della Storia, con questo capolavoro. E devo ammettere che avevo voglia di parlarne dall’inizio di questo percorso perchè è davvero una delle mie preferite. Ma come tutti i fan, questo 24 dicembre 2021, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 2 gennaio 2022) “L’uomo si illude di essere il fautore della propria vita, ma esistono elementi superiori che guidano e controllano il destino di ognuno di noi, chiamateli forze sovrannaturali oppure intervento divino, ciò che è certo è che le nostre azioni non sono il risultato del libero arbitrio”. Se come me lo avete amato alla follia, avrete riconosciuto l’intro di, il capolavoro di Kentaro Miura, di cui voglio parlarvi questa settimana.è un’opera di cui chiunque sia appassionato del mondo manga, ha sentito parlare almeno una volta anche solo di riflesso. Questo perchè Kentaro Miura, è entrato a pieno diritto nella rosa dei più grandi Mangaka della Storia, con questo capolavoro. E devo ammettere che avevo voglia di parlarne dall’inizio di questo percorso perchè è davvero una delle mie preferite. Ma come tutti i fan, questo 24 dicembre 2021, in ...

