Covid, è caos tamponi: «Il 50% non è efficace». E mancano i reagenti (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono le lunghe file davanti alle farmacie - per acquistare i test fai-da-te oppure effettuarli lì, sul posto, nei gazebo aperti fino a tarda sera, i tamponi antigenici rapidi - gli elementi... Leggi su ilmattino (Di domenica 2 gennaio 2022) Sono le lunghe file davanti alle farmacie - per acquistare i test fai-da-te oppure effettuarli lì, sul posto, nei gazebo aperti fino a tarda sera, iantigenici rapidi - gli elementi...

Ultime Notizie dalla rete : Covid caos Stop ai campionati per decisione della FIR Il fatto è stato determinato, ovviamente, dalla situazione COVID che, soprattutto nella Marca trevigiana sta diventando pesante. Ciononostante, nel caos dovuto alla pandemia, non mancano le liete ...

La variante Omicron fa aumentare il prezzo di mascherine e tamponi Il governo è adesso chiamato a rispondere con una mossa decisiva, che metta fine al caos che ormai ... leggi anche Tampone Covid fai da te: prezzo e dove comprarlo Articolo originale pubblicato su Money.

Caos Covid in Liga: tre positivi al Siviglia, 12 all'Elche Corriere dello Sport Piazza vuota, ma a mezzanotte tutti brindano Guardate il videoracconto dell’ultimo dell’anno nelle strade e nei locali su www.ilrestodelcarlino.itbologna e sui nostri social ...

Caos vaccini Disagi e code per avere la dose Mille vaccinazioni. Gli hub presi d’assalto, tra code e inevitabili disagi provocati dal notevole afflusso di persone – evidentemente superiore alle aspettative – che hanno scelto il primo gennaio per ...

