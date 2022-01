Ciclocross, Wout Van Aert e Lucinda Brand ad Hulst per continuare il loro dominio (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo la tappa di Santo Stefano a Dendermonde, in Belgio, ritorna questa domenica la Coppa del Mondo di Ciclocross 2021-2022. Per la prima gara del nuovo anno, i corridori saranno di scena nei Paesi Bassi, a Hulst. La stagione di Coppa del Mondo si avvicina a rapidi passi verso il suo termine, e la tappa di oggi, la terzultima nel calendario, potrebbe risultare decisiva in ottica classifica generale tanto in campo maschile quanto in campo femminile. Tra gli uomini Elite, il belga Eli Iserbyt ha bisogno di guadagnare soli 5 punti sul connazionale Michael Vanthourenhout per aggiudicarsi il primo successo in carriera, mentre tra le Donne, la neerlandese Lucinda Brand potrebbe allargare il suo vantaggio su un’altra orange, Denise Betsema in maniera definitiva. Si parte alle 13:40 con la gara femminile, dove la favorita ... Leggi su oasport (Di domenica 2 gennaio 2022) Dopo la tappa di Santo Stefano a Dendermonde, in Belgio, ritorna questa domenica la Coppa del Mondo di2021-2022. Per la prima gara del nuovo anno, i corridori saranno di scena nei Paesi Bassi, a. La stagione di Coppa del Mondo si avvicina a rapidi passi verso il suo termine, e la tappa di oggi, la terzultima nel calendario, potrebbe risultare decisiva in ottica classifica generale tanto in campo maschile quanto in campo femminile. Tra gli uomini Elite, il belga Eli Iserbyt ha bisogno di guadagnare soli 5 punti sul connazionale Michael Vanthourenhout per aggiudicarsi il primo successo in carriera, mentre tra le Donne, la neerlandesepotrebbe allargare il suo vantaggio su un’altra orange, Denise Betsema in maniera definitiva. Si parte alle 13:40 con la gara femminile, dove la favorita ...

Advertising

Eurosport_IT : 7 SU 7 ???????? Wout Van Aert aggiorna nuovamente le statistiche: Boom (Superprestige) ???? Essen (Ethian Cross) ???? Ver… - pieronaib : RT @Eurosport_IT: Anno nuovo, stesse vecchie abitudini ???????? L'anno di Wout Van Aert comincia come si era concluso quello precedente: vitto… - codeghino10 : RT @Eurosport_IT: Anno nuovo, stesse vecchie abitudini ???????? L'anno di Wout Van Aert comincia come si era concluso quello precedente: vitto… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: Anno nuovo, stesse vecchie abitudini ???????? L'anno di Wout Van Aert comincia come si era concluso quello precedente: vitto… - Eurosport_IT : Anno nuovo, stesse vecchie abitudini ???????? L'anno di Wout Van Aert comincia come si era concluso quello precedente:… -